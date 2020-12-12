У мережі обговорюють спільний знімок синів співачки Крістіни Орбакайте
Як передає Politeka.net, рідкісне фото опублікували на одній з фан-сторінок 49-річної артистки в Instagram.
Як відомо, Крістіна Орбакайте-мама трьох дітей. І якщо ім'я старшого сина артистки Микити Преснякова зараз вже у всіх на слуху, то молодший син Христини 22-річний Дені Байсаров ще мало відомий широкій публіці.
Зовсім недавно він повернувся в Росію після навчання в приватному коледжі Великобританії, яке почалося в 2015 році.
"Брати🥰 😍", - коротко йдеться в підписі до знімка.
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Користувачі мережі не пройшли повз і відреагували на знімок різними коментарями. Думки людей розділилися, одні вважають, що брати дуже схожі між собою, інші, навпаки, ніякої зовнішньої схожості не побачили.
" Красунчики обидва талановиті здоров'я щастя любові успіхів вам❤️❤️❤️😍😍😍😂😂 ", "Дуже схожі братики", " вони зовсім різні. Які схожі. Хороші хлопці", " а чому так мало сердечок????!!!!!!!!Такі красиві обличчя!Здоров'я та успіхів!!!!!"- висловилися в мережі.
Раніше ми повідомляли, Дені Байсаров познайомив свою зіркову бабусю Аллу Пугачову з нареченою. Відомо, що хлопець вже кілька років зустрічається з 21-річною студенткою МДІМВ Марією. І, мабуть, справа наближається до весілля, раз він ризикнув привести кохану на день народження Примадонни.
Марія поділилася в Instagram спільною фотографією з Аллою Борисівною.
"Які теплі спогади... з днем народження Алла", - йдеться в підписі.
Нагадаємо, що щаслива Орбакайте показала стирчить животик і чоловіка-красеня: "що, вже не розлучаєтеся?".