Певица Кристина Орбакайте нарвалась на жесткую критику из-за неудачного платья

Как сообщает Politeka.net, на одной из фан-страниц певицы в Инстаграм появилось совместное фото с ее средним сыном Дени. Артистка вышла в свет с сыном, выбрав для этого не самый подходящий наряд.

«Какие красивые! Кристиночка и Дени», - подписали пост авторы аккаунта.

Артистка была одета в розовое платье на бретельках, которое на месте груди имело черные вставки. Несмотря на то, что певица прекрасно выглядела, ее волосы были красиво уложены, а шею украшал чокер, фанатам певице такой лук не понравился. Зато поклонники расхвалили Дени.

«Как бюстгальтер сверху», «Да сынок вообще лапочка», «Кристина всегда так красиво одевается, всегда любуюсь, но этот наряд ужас, может быть я не понимаю конечно. Мама с сыночком красавцы», «Красивые. Денька красавчик», «Красивая пара! Мама и сын!», «Куда смотрят стилисты», «Сынок, что надо! А вот мамуля что-то сдала», - пишут пользователи сети.

Как известно, у 49-летней звезды трое детей от трех разных мужчин. Старшего, Никиту, она родила от Владимира Преснякова. Среднего от бизнесмена Руслана Байсарова. Младшую дочку Клавдию певица родила от нынешнего мужа, бизнесмена Михаила Земцова.

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