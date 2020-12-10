Російська співачка Крістіна Орбакайте похвалилася розкішними ніжками в міні-сукні

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram Христина опублікувала кадр з виступу. Артистка була одягнена в коротке блискуче плаття і чорні колготки. Образ доповнювала незвичайна стрижка і черевики на високих підборах. Христина зайняла спокусливу позу, що зробило кадр особливо пікантним.

"Новий 2021 рік ми будемо зустрічати моєю новою, заводною піснею "Новий Рік, Come on!". Але прем'єру я влаштую раніше, зараз готуємо на неї відеокліп. Буду тримати вас в курсі", - підписала фото красуня.

У коментарях Христині залишили масу захоплених відгуків.

«Красуня. Стройняшечка! Вам дуже пасує чолка", " Ураааа! Чудова новина. Дуже чекаємо!", "Красуня", " Супер! Чекаємо з нетерпінням!", "Аааа, клас! Новорічна пісня від вас - це те, що потрібно для поліпшення настрою! Дуже чекаю!", "Красуня Христина!", "гарна сукня, дуже)радості в наступаючому новому році)», «я без розуму від вашої пластичності, дуже буду чекати прем'єру», - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Крістіна Орбакайте зважилася на сміливий експеримент, з'явившись на одному з концертів в екстравагантній сукні. Зухвале шкіряне плаття, спідниця якого складалася з обрізків, прийшлося по фігурі зірці. Виглядала вона дуже молодо і спокусливо.

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