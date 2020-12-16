Яскраві фото вже в соцмережах

Король поп-сцени Філіп Кіркоров знає, як дивувати численну армію своїх фанатів

Свіже фото з'явилося в особистому мікроблозі зірки в Instagram.

Так, російський співак прийшов на ефір одного з телеканалів, де засвітився з новою пишною завивкою.

Більш того, Філіп Кіркоров здивував шанувальників оновленою зовнішністю, трохи набравши зайвих кілограмів.

"Балансувати між крайнощами як стиль життя. Вечір в гостях у телеканалу Дощ з цікавою компанією", - підписав співак цілу серію свіжих знімків, на яких видно зміни в зовнішності Кіркорова.

Публікація миттєво припала до душі шанувальникам. Свої лайки під нею залишила телеведуча Ксенія Собчак і екс-ВІА Гра Еріка Герцег, якій приписували роман з Костянтином Меладзе.

Більш того, екс-ведуча "Дом-2" залишила під фотографіями коментар "обожнюю".

"Мені дуже, дуже сподобалася програма та інтерв'ю", "Філіп Бедросович, чудово виглядаєте! Передача 💥 Король завжди на стилі", "шалено красивий", " який гарний! Дуже красиві фотографії", "красень чоловік", - написали інші коментатори під публікацією.

Раніше ми розповідали, що Кіркоров розлучився з жінкою, з якою жив більше 30 років.

Артист оновлює колектив, тому розпрощався зі своєю беззмінною домробітницею Люсею (Людмилою Дородновою).

Відомо, що Люся працювала у Кіркорова близько 30 років. Вона допомагала по господарству Філіпу і Аллі Пугачовій, але після розставання пари залишилася з Кіркоровим.

Нагадаємо, що сяючий Кіркоров поруч з Орбакайте і Басковим розповів про містичне пророцтво

Як повідомляла Politeka, моложавий Кіркоров здивував "постільною сценою"

Також Politeka писала, що завзятий Кіркоров зізнався в пристрасному романі з екс-напарницею Притули