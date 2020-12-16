Внучка відомої співачки Софії Ротару поділилася рідкісними знімками свого брата Анатолія
Як повідомляє Politeka.net, знімок 26-річного хлопця розмістила у себе в Instagram Соня Євдокименко. На фото Анатолій сидів біля незвичайної скульптури. Він був одягнений в прості джинси і білу футболку.
"Серія # IntoTheArts триває... Французький художник Ксав'є Вейлан зобразив архітектора Ле Корбюзьє в масштабі, відповідному його зросту. Народився в Швейцарії різнобічний архітектор, дизайнер і містобудівник був одним з перших, хто створив те, що в кінцевому підсумку визначило сучасну архітектуру. Робота почалася з малюнка, а потім була переведена у фірмовий багатокутний стиль художника за допомогою комп'ютера і цифрового сканера», - вирішила влаштувати освітню хвилинку для шанувальників Соня.
У коментарях їй залишили кілька позитивних відгуків.
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"Класна скульптура", "Хороших людей відразу видно!! Тобі тільки удачі і щастя», «Супер», «Люблю це місце», - пишуть користувачі Мережі.
Як відомо, у Софії Ротару один син і двоє онуків. Жінка дуже близька зі своєю сім'єю. Нещодавно в мережі з'явився знімок, на якому все сімейство зібралося біля ялинки.
Нагадаємо, що внучка Ротару, яка зібралася заміж за мільйонера, показала хижу натуру: "у неї дикі...".
Як повідомляла Politeka, мініатюрна племінниця Ротару показала, на що витрачає гроші: «нехай твої мрії...».
Також Politeka писала, що постаріла Ротару не змогла приховати глибоких зморшок без фотошопу, кадри закулісся:"бідна, говорить вже ледве-ледве".