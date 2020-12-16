Не скажеш, що їй 47 років

Російська співачка Наташа Корольова, яка нещодавно повернулася з Африки, приголомшила змінами у зовнішністі

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала відео, яке модно знімати для молодіжної мережі ТікТок. Корольова використовувала готовий звук і повторювала слова слідом за ним.

"Живеш собі спокійненько, живеш, нікого не чіпаєш, а потім з'ясовується, що ти когось бісиш. Ось прям до піни з рота. І це так приємно", - промовляє Наташа у відео.

"Будьте щасливі, адже це всіх так сильно дратує" Раневська!",- підписала відео зірка.

В очі кидається зовнішність зірки, яка дуже змінилася. Вона явно покращала, макіяж додав пікантності її образу. А ось брови багатьом шанувальникам не сподобалися.

"Щастя любить тишу! Коли воно насправді є, про нього не кричать на кожному перехресті. Їм насолоджуються", "та нікого ви не бісите. Просто напросто, не хочеться на вашу сім'ю дивитися", " Будьте скромніше і вас чіпати не будуть, захотіла публічності і ось результат!", "Ну так...це напевно від заздрості що такий чоловік», «ти сама себе бісиш», "Брежнєв дубль 2", "Брови. Майже як у Леоніда Ілліча", - пишуть користувачі Мережі.

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