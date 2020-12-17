Практично всі жінки люблять експериментувати із зачісками, і зірки не виняток

Як повідомляє Politeka.net, нещодавно російська актриса Христина Асмус розпрощалася зі своїм середньої довжини волоссям, зробивши коротку стрижку. Крім цього, консервативна в плані зовнішності зірка перефарбувалася в пекучу брюнетку. Шанувальники прийшли в захват від нової зовнішності.

«Темненькою вогонь. Зміни завжди до лиця», - пишуть шанувальники.

До Христини на кардинальні зміни вирішувалися сотні зірок. Так, Тіна Кароль багато років тому зважилася на боб-каре, заклавшись з чоловіком. Потім артистка довгий час відрощувала волосся.

Екс-солістка групи NikitA Даша Астаф'єва теж відмовилася від довгого волосся. Зараз у артистки середньої довжини волосся, але спочатку вона зважилася на екстремальну стрижку, практично позбувшись волосся.

Втім, мода на короткі стрижки швидко поширюється по світу. Від волосся позбавлялися і Кара Делевінь, і Крістен Стюарт, і Дженніфер Лоуренс.

Але справжній фурор в українському шоу-бізнесі викликала автор хітів, співачка Jerry Heil. Вона пожартувала, що поголиться наголо, якщо не виконає свій челендж по схудненню. Пізніше в мережі з'явилися лисі фото дівчини, які налякали шанувальників. Яна кілька днів епатувала публіку лисою головою, але пізніше зізналася, що це був всього лише експеримент у вигляді спеціальної лисої перуки.

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