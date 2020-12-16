Співачка Тіна Кароль зачарувала сміливим образом на закулісних кадрах

Як передає Politeka.net, на одній з фан-сторінок 35-річної зірки в Instagram опубліковано свіже відео, в якому співачка постала за лаштунками 11-го сезону шоу "Голос країни" (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Тіна навела на себе камеру, полонивши пишними формами в декольте, що "стирчить" з божевільним V-подібним вирізом.

Дівчина була в бежевій шкіряній сукні та з пов'язкою на голові в тон вбрання. Волосся красуня традиційно злегка підкрутила, а також нанесла ніжний макіяж в бронзово-лілових тонах зі смокі-ефектом.

"Наша Богиня❤", - підписав кадри автор поста.

Користувачі кинулися коментувати побачене, згадавши також колишнього колегу Кароль, суддю 10-го сезону "Голосу", співака Дана Балана, з яким їй приписують "таємний" роман.

"Королева краси❤️"

"Та чого вже там, не зазнавайтеся😊"

"Тіночка, якби не ти, я б не дивилася 11сезон..." - "теж буду дивитися Голос тільки заради Тіни!❤ ❤ 💜 😍" - "А я буду як Данчик, подивлюся як одягнена Тіна і перейду на інший канал, де фільм про кохання💕"

"На тебе хочеться і хочеться дивитися!!! ❤️"

"Забула посміхнутися..."

Нагадаємо, цього року суддівські крісла в "Голосі" зайняли Кароль, MONATIK, Олег Винник і Надія Дорофєєва. Звичну роль ведучого виконає Юрій Горбунов.

Раніше ми повідомляли, в мережі з'явилося відео, як Тіна чепуриться перед зйомками проєкту. Дівчина з'явилася в кадрі в чорному халатику, з однією пікантною "родзинкою" - не одягла бюстгальтера, та вже в знайомій пов'язці на голові.

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