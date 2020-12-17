Практически все женщины любят экспериментировать с прическами, и звезды не исключение

Как сообщает Politeka.net, недавно российская актриса Кристина Асмус распрощалась со своими средней длины волосами, сделав короткую стрижку. Кроме этого, консервативная в плане внешности звезда перекрасилась в жгучую брюнетку. Поклонники пришли в восторг от новой внешности.

«Тёмненькой огонь. Перемены всегда к лицу», - пишут поклонники.

До Кристины на кардинальные перемены решались сотни звезд. Так, Тина Кароль много лет назад решилась на боб-каре, поспорив с мужем. Затем артистка долгое время отращивала волосы.

Экс-солистка группы NikitA Даша Астафьева тоже отказалась от длинных волос. Сейчас у артистки средней длины волосы, но изначально она решилась на экстремальную стрижку, практически избавившись от волос.

Впрочем, мода на короткие стрижки быстро распространяется по миру. От волос избавлялись и Кара Делевинь, и Кристен Стюарт, и Дженнифер Лоуренс.

Но настоящий фурор в украинском шоу-бизнесе произвела автор хитов, певица Jerry Heil. Она пошутила, что побреется наголо, если не выполнит свой челлендж по похудению. Позже в сети появились лысые фото девушки, которые напугали поклонников. Яна несколько дней эпатировала публику лысой головой, но позже призналась, что это был всего лишь эксперимент в виде специального лысого парика.

Напомним, что соблазнительная Астафьева задрала платье, чтобы показать всем "пятую точку": "И не более того...".

Как сообщала Politeka, аппетитная Кароль пленила "торчащим" декольте на "Голосі країни": "Посмотрю, как Данчик...".

Также Politeka писала, что Асмус в образе роковой брюнетки раскрыла причину «заплаканных» глаз: «Уже поздняк метаться…».