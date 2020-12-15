Популярна російська актриса Христина Асмус після розлучення з шоуменом Гаріком Харламовим пофарбувалася в чорний колір і постриглася

Як розповідає Politeka, відповідну фотографію знаменитість опублікувала у себе в Instagram.

"Багато пишуть, що я довго плакала після того, як пофарбувалася 😂 😂 😂 не знаю, може на фото так здалося, тому що я була після нічної зміни і в салон приїхала дико втомлена 🥱 але ви б бачили мене відразу після фарбування. Я скакала як божевільна від щастя ☺ мені дуже-дуже-дуже подобається новий образ!!!! 🔥🔥🔥🔥🔥 Проте......в рамках ролі 🎬 для життя я назад хочу, як тільки можна буде", - йдеться в повідомленні.

Разом з тим Асмус звернулася за допомогою до своїх передплатників.

"Й ще... Я розумію, що вже поздняк кидатися... 😂 Але у мене питання-а реально взагалі потім свій ідеальний колір повернути?» - йдеться в тексті повідомлення.

Уточнимо, що на опублікованій фотографії Асмус позує з чорним волоссям, які до того ж вирішила обстригти. Очі у знаменитості були явно»на мокрому місці".

Як ми розповідали до цього, російська актриса Христина Асмус приголомшила шанувальників, зважившись на зміну зачіски

"Якось так!!! ))))) Хто там писав про розіграш? 🤪 😈 Так, я вперше в житті пофарбувала волосся ️ ️ Для ролі. І це ще не весь образ. Завтра викладу відео", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що винахідлива Асмус вже знайшла спосіб зігрітися в ліжку без Гаріка.

Як повідомляла Politeka, спокуслива Асмус блиснула пікантною родимкою, від якої чоловіки без розуму.

Також Politeka писала, що Асмус після розлучення з Харламовим зізналася, що їй довелося пережити.