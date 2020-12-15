Популярная российская актриса Кристина Асмус после развода с шоуменом Гариком Харламовым покрасилась в черный цвет и постриглась

Как рассказывает Politeka, соответствующую фотографию знаменитость опубликовала у себя в Instagram.

«Многие пишут, что я долго плакала после того, как покрасилась 😂😂😂 Не знаю, может на фото так показалось, потому что я была после ночной смены и в салон приехала дико уставшая 🥱 Но вы бы видели меня сразу после покраски. Я скакала как сумасшедшая от счастья 😅🚀 Мне очень-очень-очень нравится новый образ!!!! 🔥🔥🔥🔥🔥 Но......в рамках роли 🎬 Для жизни я обратно хочу, как только можно будет», - говорится в сообщении.

Вместе с тем Асмус обратилась за помощью к своим подписчикам.

«И эт самое... Я понимаю, что уже поздняк метаться... 😂 Но у меня вопрос - а реально вообще потом свой идеальный цвет вернуть?» - говорится в тексте сообщения.

Уточним, что на опубликованной фотографии Асмус позирует с черными волосами, которые к тому же решила остричь. Глаза у знаменитости были явно «на мокром месте».

Как мы рассказывали до этого, российская актриса Кристина Асмус ошеломила поклонников, решившись на смену прически

«Как-то так!!! ))))) Кто там писал про розыгрыш? 🤪😈 Да, я впервые в жизни покрасила волосы ♠️ Для роли. И это ещё не весь образ. Завтра выложу видео», - говорится в сообщении.

Напомним, что находчивая Асмус уже нашла способ согреться в постели без Гарика.

Как сообщала Politeka, соблазнительная Асмус блеснула пикантной родинкой, от которой мужчины без ума.

Также Politeka писала, что Асмус после развода с Харламовым призналась, что ей пришлось пережить.