Відома українська співачка Даша Астаф'єва порадувала шанувальників новими "спекотними" фото, на яких можна роздивитись відмінну фігуру дівчини

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку Астаф'євої у соцмережі.

Так, Даша запостила декілька фото, на одній з яких можна побачити "п'яту точку" співачки - вона повернулась до камери спиною та відверто її демонструє.

"І не більше того!" - написала вона на фото.

На новій світлині Астаф'єва позує у колготках, на яких намальовані панчохи, і в теплих зимових ботфортах. Також на ній можна побачити в'язану сукню з відкритою спиною, за рахунок чого видно білизну співачки - чорний бра.

На другому фото співачка стоїть обличчям до камери, відкинувши голову назад та задерши сукню, щоб продемонструвати свої "панчохи".

Раніше повідомлялось, що артистка запостила коротке відео в пікантних нарядах. Співачка змінює сукню і костюми, демонструючи як би між іншим "шматочки" оголеного тіла і спокусливо позує на камеру. На декількох кадрах можна побачити, як співачка погладжує своє тіло, згинаючись у відвертих позах.

А на одному з кадрів вона і зовсім стоїть в довгій спідниці і довгих лакових рукавичках, прикриваючи оголені груди руками.

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