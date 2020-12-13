Известная украинская певица Даша Астафьева порадовала поклонников новыми "горячими" фото, на которых можно рассмотреть отличную фигуру девушки

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу Астафьевой в соцсети.

Так, Даша запостила несколько фото, на одной из которых можно увидеть "пятую точку" певицы - она повернулась к камере спиной и откровенно ее демонстрирует.

"И не более того!" - написала она на фото.

На новой фотографии Астафьева позирует в колготках, на которых нарисованы чулки, и в теплых зимних ботфортах. Также на ней можно увидеть вязаное платье с открытой спиной, за счет чего видно белье певицы - черный бра.

На втором фото певица стоит лицом к камере, откинув голову назад и задрав платье, чтобы продемонстрировать свои "чулки".

Ранее сообщалось, что артистка запостила короткое видео в пикантных нарядах. Певица меняет платье и костюмы, демонстрируя как бы между прочим "кусочки" обнаженного тела и соблазнительно позирует на камеру. На нескольких кадрах можно увидеть, как певица поглаживает свое тело, сгибаясь в откровенных позах.

А на одном из кадров она и вовсе стоит в длинной юбке и длинных лаковых перчатках, прикрывая обнаженную грудь руками.

Напомним, в леопарде, глубоких декольте и с открытой спиной: Даша Астафьева примеряла свои самые горячие образы.

Как сообщала Politeka, пышногрудая Астафьева обтянула прелести сеткой и потрясла своим богатством.

Также Politeka писала, что горячая Даша Астафьева без трусиков распахнула пальто, засветив самое сокровенное: ни капли смущения.