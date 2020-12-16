Відома американська актриса і співачка Дженніфер Лопес підкорила чуттєвим знімком

Як повідомляє Politeka.net, на одній з фан-сторінок зірки в Instagram з'явився неймовірно розкішний знімок. Актриса лежала на ліжку в червоних простирадлах. На ній була білизна в тон ліжку. Красуня поніжилася в струмуючих тканинах.

Лопес підкорила чуттєвою позою, засвітивши свій міцний "горішок". Виглядала актриса одночасно ніжно і пристрасно. Шанувальники в коментарях стали хвалити зірку за зовнішній вигляд. Але знайшлися і ті, хто розкритикував красуню.

"У ці дні майже всі жінки створюють власне тіло за допомогою хірургії і тренувань, як і ви, тому вам не потрібно хвалитися своїм оголеним тілом", "чуттєва Дженніфер", «дуже гаряче», "Казкова жінка", "прекрасний подарунок. Санта справжній", "вік Джей Ло не зупинить", - пишуть користувачі Мережі.

Варто відзначити, що Дженніфер Лопес 51 рік. Незважаючи на вік зірка у відмінній формі. Кожен її концерт-це вибух енергії і краси. Як відомо, Лопес віддає перевагу дуже гарячим нарядам, які підкреслюють її видатні форми.

Артистка дуже талановита, вона домоглася високих результатів, як в кіно, так і на сцені. Навесні в кінотеатрах вийде фільм, в якому Джей Ло зіграє відому співачку.

Нагадаємо, що Дженніфер Лопес в прозорій сукні облила себе маслом: "а одягненою співати можна?".

Як повідомляла Politeka, 51-річна Лопес в напівпрозорому костюмі спантеличила округлими формами:"Ох, які складочки".

Також Politeka писала, що Лопес забула про пристойності під час танцю в міні-сукні: "Дострибалася, видно все".