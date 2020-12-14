Відома американська актриса і співачка Дженніфер Лопес зважилася на неординарну зйомку

Дженніфер Лопес вважається однією з тих жінок, які «перемогли» старіння, адже в 51 вона виглядає навіть молодше деяких 30-річних красунь. Співачка продовжує при цьому радувати своїми кліпами і відвертими сценами на концертах, адже не приховує бездоганне і підкачане тіло.

Нещодавно на фан-акаунті Лопес вирішили згадати вирізку з одного досить сміливого кліпу знаменитості. У відео на трек Booty Джей Ло гордо демонструє свою п'яту точку, яку забруднила маслом, тоді як сама вона ледь приховала гідності за золотистим костюмом.

"Пам'ятайте, коли @JLo зламав Інтернет за допомогою Booty Music Video? 🔥 ✨ ",- сказано на сторінці.

Шанувальники тут же відреагували:

"Вона знову зламає це з відео #InTheMorning😏 🔥 🔥 🔥 👑 💥; вона багато чого зламала, крім Інтернету!; Найсексуальніша і найгарячіша така красива королева поцілунків; цікаво. А в строгій сукні можна співати пісні 🤣 🤣 🤣або тільки завжди в трусах; 🔥 🔥 💥 дивно як завжди; плиз дитинко; які красиві речі; Waooo яка краса жінки, красиві сідниці».

На фан-акаунтах Лопес також часто можна зустріти цікаві кадри, як цього разу. Лопес позувала під час виступу в незвичайному обтягуючому костюмі з напівпрозорої тканини і навіть змогла кокетливо покрутитися перед об'єктивом, виставивши п'яту точку.

Як видно на показаному знімку, в свій 51 рік Лопес має прекрасну фізичну форму і сміливо може похвалитися апетитними формами. Артистка, до слова, часто демонструє свою фігуру, не соромиться носити відверті вбрання і короткі платтячка і, варто відзначити, чудово виглядає. Завдяки відкритим костюмам Дженніфер навмисно демонструє свою бездоганну форму після тренувань.

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