Известная американская актриса и певица Дженнифер Лопес решилась на неординарную съемку

Дженнифер Лопес считается одной из тех женщин, которые «победили» старение, ведь в 51 она выглядит даже моложе некоторых 30-летних красоток. Певица продолжает при этом радовать своими клипами и откровенными сценами на концертах, ведь не скрывает безупречное и подкачанное тело.

Недавно на фан-аккаунте Лопес решили вспомнить вырезку из одного довольно смелого клипа знаменитости. В видео на трек Booty Джей Ло гордо демонстрирует свою пятую точку, которую испачкала маслом, тогда как сама она едва скрыла достоинства за золотистым костюмом.

«Помните, когда @JLo сломал Интернет с помощью Booty Music Video? 🔥✨», - сказано на странице.

Поклонники тут же отреагировали:

«Она снова сломает это с видео #InTheMorning😏🔥🔥🔥👑💥; Она много чего сломала, кроме интернета!; Самая сексуальная и горячая такая красивая королева поцелуев; Интересно. А в строгом платье можно петь песни 🤣🤣🤣или только всегда в трусах; 🔥🔥💥Удивительно как всегда; Плиз детка; Какие красивые вещи; Waooo какая красота женщины, красивые ягодицы».

На фан-аккаунтах Лопес также часто можно встретить интересные кадры, как в этот раз. Лопес позировала во время выступления в необычном обтягивающем костюме из полупрозрачной ткани и даже смогла кокетливо покрутиться перед объективом, выставив пятую точку.

Как видно на показанном снимке, в свой 51 год Лопес имеет прекрасную физическую форму и смело может похвастаться аппетитными формами. Артистка, к слову, часто демонстрирует свою фигуру, не стесняется носить откровенные наряды и короткие платьица и, стоит отметить, великолепно выглядит. Благодаря открытым костюмам Дженнифер намеренно демонстрирует свою безупречную форму после тренировок.

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