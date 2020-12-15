Відома американська актриса і співачка Дженніфер Лопес в костюмі зі "срібла" показала сміливе шоу на концерті

Щоб привернути увагу до виходу свого нового синглу Дженніфер Лопес вирішила поділитися в соціальній мережі Instagram сміливим і несподіваним фото. Фанати змогли побачити артистку на превью кадрі зі зйомок обкладинки, де вона постає повністю оголеною, в призовній позі.

На фан-акаунтах почали активно показувати кращі образи знаменитості, які вразили їх навіть більше, ніж «костюм Єви». Зокрема, багато відзначили наряд зірки зі срібла і з вирізами на стегнах і талії. Таку коротку сукню довелося доповнювати ще й міні-шортами, адже танцювальні трюки артистки розташовують до досить активних рухів.

Задерся костюм і запальні випади Лопес, що розміняла п'ятий десяток, не залишили шанувальників байдужими і зараз:

«Моя шикарна жінка барбі🔥; любов понад пристрасті; неймовірно красива принцеса; ваша хода ідеальна 😍😍😍; Гаряча королева 🔥🔥🔥😍; Люблю цей стиль 😍💕; королева серед зірок; Моя любов 💕; не можна закінчувати прогрес💛; сестричка, ви гарні;Така красива 😻😻😻».

Також на фан-сторінці в Instagram зробили добірку фото знаменитої співачки і танцівниці поруч з матір'ю, яку звуть Гваделупе Родрігес.

Дивлячись на це фото, стає зрозуміло, чому співачка так бездоганно виглядає. Адже не рахуючи правильного харчування і старанних тренувань, жінка зобов'язана генетиці. Саме вона дозволяє сьогодні бути найкращою, навіть серед молодих красунь.

Однак не тільки своєю зовнішністю Дженніфер Лопес зобов'язана мамі.

"Вона любила слухати музику, дивитися фільми, історію, мюзикли і вірила в справжнє кохання... і вона вклала все це в мене», — розповідала співачка в одному з інтерв'ю.

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