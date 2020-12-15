Известная американская актриса и певица Дженнифер Лопес в костюме из "серебра" показала смелое шоу на концерте

Чтобы привлечь внимание к выходу своего нового сингла Дженнифер Лопес решила поделиться в социальной сети Инстаграм смелым и неожиданным фото. Фанаты смогли увидеть артистку на превью кадре со съемок обложки, где она предстает полностью обнаженной, в призывной позе.

На фан-аккаунтах начали активно показывать лучшие образы знаменитости, которые впечатлили их даже больше, чем «костюм Евы». В частности, многие отметили наряд звезды из серебра и с вырезами на бедрах и талии. Такое короткое платье пришлось дополнять еще и мини-шортами, ведь танцевальные трюки артистки располагают к довольно активным движениям.

Задравшийся костюм и зажигательные выпады Лопес, разменявшей пятый десяток, не оставили поклонников равнодушными и сейчас:

«Моя шикарная женщина барби🔥; любовь превыше страсти; невероятно красивая принцесса; ваша походка идеальная 😍😍😍; Горячая королева 🔥 допрыглась и видно все🔥🔥😍; Люблю этот стиль 😍💕; королева среди звезд; Моя любовь 💕; нельзя заканчивать прогресс💛; сестренка, вы хороши;Такая красивая 😻😻😻».

Также на фан-странице в Инстаграм сделали подборку фото знаменитой певицы и танцовщицы рядом с родительницей, которую зовут Гваделупе Родригес.

Глядя на это фото, становится понятно, почему певица так безупречно выглядит. Ведь не считая правильного питания и усердных тренировок, женщина обязана генетике. Именно она позволяет сегодня быть самой лучшей, даже среди молодых красоток.

Однако не только своей внешностью Дженнифер Лопес обязана маме.

«Она любила слушать музыку, смотреть фильмы, историю, мюзиклы и верила в настоящую любовь… И она вложила всё это в меня», — рассказывала певица в одном из интервью.

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