Відома американська актриса і співачка Дженніфер Лопес під час виступу засвітила не тільки бездоганні форми

Не так давно в мережі відгримів скандал, пов'язаний з виступом Лопес. Так, минулого місяця в Лос-Анджелесі відбулася 48-а церемонія нагородження музичною премією American Music Awards 2020, під час якого номер співачки викликав шквал критики в мережі.

Багато коментаторів у соціальних мережах відзначили, що новий дует Дженніфер Лопес і Малуми з піснею Pa'ti Lonely на AMA цього року дивно нагадав дует Бейонсе і репера Jay-Z з піснею Drunk in Love & Partition на церемонії Греммі 2014.

Після чого шанувальники стали виправдовувати артистку і згадувати всі кращі моменти її виступу. Далеко не всі, втім, пройшли гладко. На деяких кадрах, показаних зовсім недавно, видно, як виглядає зірка без фотошопу.

Складочки на боках зірки, помітно округлі стегна і живіт наштовхнули користувачів на думку, що Лопес трохи набрала у вазі, проте це її зовсім не псує. Навіть у червоному, майже прозорому костюмі, вона виглядає чудово.

Нещодавно на фан-акаунті Лопес вирішили згадати вирізку з одного досить сміливого кліпу знаменитості. У відео на трек Booty Джей Ло гордо демонструє свою п'яту точку, яку забруднила маслом, тоді як сама вона ледь приховала гідності за золотистим костюмом.

"Пам'ятайте, коли @JLo зламав Інтернет за допомогою Booty Music Video? 🔥 ✨ ",- сказано на сторінці.

Шанувальники тут же відреагували:

"Вона знову зламає це з відео #InTheMorning😏 🔥 🔥 🔥 👑 💥; вона багато чого зламала, крім Інтернету!; Найсексуальніша і найгарячіша така красива королева поцілунків; цікаво. А в строгій сукні можна співати пісні 🤣 🤣 🤣або тільки завжди в трусах; 🔥 ох які складочки 🔥 💥 дивно як завжди; плиз дитинко; які красиві речі; waooo яка краса жінки, красиві сідниці».

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