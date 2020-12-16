Известная американская актриса и певица Дженнифер Лопес во время выступления засветила не только безупречные формы

Не так давно в сети отгремел скандал, связанный с выступлением Лопес. Так, в прошлом месяце в Лос-Анджелесе состоялась 48-ая церемония награждения музыкальной премией American Music Awards 2020, во время которого номер певицы вызвал шквал критики в сети.

Многие комментаторы в социальных сетях отметили, что новый дуэт Дженнифер Лопес и Малумы с песней Pa’Ti Lonely на AMA этого года странно напомнил дуэт Бейонсе и рэппера Jay-Z с песней Drunk in Love & Partition на церемонии Грэмми 2014.

После чего поклонники стали оправдывать артистку и вспоминать все лучшие моменты ее выступления. Далеко не все, впрочем, прошли гладко. На некоторых кадрах, показанных совсем недавно, видно, как выглядит звезда без фотошопа.

Складочки на боках звезды, заметно округлившиеся бедра и живот натолкнули пользователей на мысль, что Лопес немного набрала в весе, однако это ее совсем не портит. Даже в красном, почти прозрачном костюме, она выглядит превосходно.

Недавно на фан-аккаунте Лопес решили вспомнить вырезку из одного довольно смелого клипа знаменитости. В видео на трек Booty Джей Ло гордо демонстрирует свою пятую точку, которую испачкала маслом, тогда как сама она едва скрыла достоинства за золотистым костюмом.

«Помните, когда @JLo сломал Интернет с помощью Booty Music Video? 🔥✨», - сказано на странице.

Поклонники тут же отреагировали:

«Она снова сломает это с видео #InTheMorning😏🔥🔥🔥👑💥; Она много чего сломала, кроме интернета!; Самая сексуальная и горячая такая красивая королева поцелуев; Интересно. А в строгом платье можно петь песни 🤣🤣🤣или только всегда в трусах; 🔥 ох какие складочки🔥💥Удивительно как всегда; Плиз детка; Какие красивые вещи; Waooo какая красота женщины, красивые ягодицы».

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