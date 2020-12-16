Известная американская актриса и певица Дженнифер Лопес покорила чувственным снимком

Как сообщает Politeka.net, на одной из фан-страничек звезды в Инстаграм появился невероятно роскошный снимок. Актриса лежала на кровати в красных простынях. На ней было белье в тон постели. Красотка понежилась в струящихся тканях.

Лопес покорила чувственной позой, засветив свой крепкий «орешек». Выглядела актриса одновременно нежно и страстно. Поклонники в комментариях стали хвалить звезду за внешний вид. Но нашлись и те, кто раскритиковал красотку.

«В наши дни почти все женщины создают собственное тело с помощью хирургии и тренировок, как и вы, поэтому вам не нужно хвастаться своим обнаженным телом», «Чувственная Дженнифер», «Очень горячо», «Сказочная женщина», «Прекрасный подарок. Санта настоящий», «Возраст Джей Ло не остановит», - пишут пользователи сети.

Стоит отметить, что Дженнифер Лопес 51 год. Несмотря на возраст звезда в отличной форме. Каждый ее концерт – это взрыв энергии и красоты. Как известно, Лопес отдает предпочтение очень горячим нарядам, которые подчеркивают ее выдающиеся формы.

Артистка очень талантлива, она добилась высоких результатов, как в кино, так и на сцене. Весной в кинотеатрах выйдет фильм, в котором Джей Ло сыграет известную певицу.

Напомним, что Дженнифер Лопес в прозрачном платье облила себя маслом: "А одетой петь можно?".

Как сообщала Politeka, 51-летняя Лопес в полупрозрачном костюме озадачила округлившимися формами: "Ох, какие складочки".

Также Politeka писала, что Лопес забыла о приличиях во время танца в мини-платье: "Допрыгалась, видно все".