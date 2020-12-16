Дочка хворої на рак російської актриси Анастасії Заворотнюк привернула увагу образом у чорному

Анна Заворотнюк останнім часом все активніше пробує себе в ролі моделі, приміряючи оригінальні і стильні образи. Як повідомляє Politeka.net, дівчина поділилася новими ефектними кадрами на своїй сторінці в Instagram. Вона також опубліковала емоційний пост, в якому нагадала людям про те, що важливо не забувати думати про почуття інших.

"Ми завжди бачимо лише обкладинку і ніколи не знаємо що ж стоїть за нею, всередині. Скільки сліз, нервів, переживань. І якою працею дістається ця похвала зі сторони. Я справжня людина, зі справжніми емоціями. І біль у нас у всіх однаковий", - написала дівчина.

На нових кадрах вона постає в розкішній чорній сукні з відкритою спиною. Виріз ззаду прикрашений безліччю маленьких ланцюжків з блискучими стразами.

На фото і відео Анна завмирає, склавши руки долонями разом перед обличчям, ніби в молитві.

Шанувальники красуні тут же відреагували на її пост.

"Анюта, просто божественна. Звичайно треба бути справжніми, щирими, не боятися своїх емоцій. Ганнуся, нехай у вас все, все Буде Добре, ми вас дуже любимо", "красуня моя", "Анна та ти права, що бути красивою і сильною це важка праця, браво яка ти красива", "Ганнуся! Мама твоя, Анастасія теж дуже красива, і розумниця у всьому!", "Ідеальна", "Просто очей не відірвати. Ань, ви дуже красива", - пишуть люди.

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