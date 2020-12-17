Український телеведучий Юрій Горбунов заінтригував витівками із зірковими тренерами в студії шоу " Голос країни"

Як повідомляє Politeka.net, на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" він показав, що відбувається за кадром телекамер. Для першого випуску Юрій вбрався в бордовий костюм і білу футболку, які підкреслили його атлетичну статуру.

Ведучий зловив момент, коли всі судді встануть зі своїх крісел і зробив селфі. Як видно на фото, Дмитро Монатік і Олег Винник віддали перевагу строгим костюмам з сорочками, а ось жіноча половина так і приковує увагу, аж очі розбігаються. Тіна Кароль одягла костюм оливкового кольору, родзинками якого став виріз спідниці у стегна, а також жилетка на ґудзиках з зухвалим декольте. Надія Дорофєєва з незвичними для неї білим волоссям одягла лискучу чорну куртку в клітинку.

На задньому плані можна помітити дружину Юрія Горбунова-Катерина Осадча стала його співведучою в новому сезоні проекту. Вона прийшла на зйомки в білому топі і контрастних чорних штанях. Зіркове подружжя встигло зробити селфі на тлі тренерів, коли ті розташувалися на своїх робочих місцях.

"11 сезон! Оновлений склад тренерів! Голос країни рулить!",- поділився емоціями Горбунов в описі.

Користувачі соціальної мережі почали обговорювати зовнішній вигляд зірок у коментарях:

"Тіна коли побачить цю фотку🗿 🗿 🗿 🗿"; "Як же не вистачає Дана і Потапа🤧 🤧 🤧"; "Тіна на розборки вискочити ніби вирішила"; " про боги!! Тіна бачила цю фотку??? Кошмар";" скоріше б вже перші випуски";"у всіх веселі прекрасні обличчя, одна Тіна в образі, жадана".

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