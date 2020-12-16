До України на фоні потужного антициклону приїшла відлига

Про це попередила синоптик Наталка Діденко.

За її словами, завтра, 17 грудня, буде відносно "тепла" погода, а температура коливатиметься близько нуля.

"Завтра, 17-го грудня, десь перескочить до "плюсів", на Півдні та Заході +1+5 градусів, десь - наприклад, у східних областях, спуститься до невеликих "мінусів", 0-3 градуси морозу", - попередила синоптик.

Зір водіям псуватимуть мряка та тумани, однак ситуація із ожеледицею стала безпечнішою.

Що стосується погоди у Києві, то буде хмарно та без суттєвих опадів.

"У столиці переважно не слизько, тому ходіть і дихайте свіжим повітрям, ну, яке вже є. Температура повітря вночі 0-1 градус морозу, вдень 0-2 градуси тепла", - резюмувала Діденко у свіжому прогнозі погоди.

Раніше ми розповідали, що у грудні зима влаштує справжні "американські горки".

За прогнозом синоптика Леоніда Горбаня, вже у середині місяці до України завітає потепління, а температура вдень підніметься до +6.

Однак, українці можуть не розслаблятися, адже напередодні Дня святого Миколая по країні вдарять морози до -13 градусів.

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