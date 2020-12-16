До України на фоні потужного антициклону приїшла відлига
Про це попередила синоптик Наталка Діденко.
За її словами, завтра, 17 грудня, буде відносно "тепла" погода, а температура коливатиметься близько нуля.
"Завтра, 17-го грудня, десь перескочить до "плюсів", на Півдні та Заході +1+5 градусів, десь - наприклад, у східних областях, спуститься до невеликих "мінусів", 0-3 градуси морозу", - попередила синоптик.
"Дизель шоу" покусився на святе, пішовши по стопах "Квартал 95": "Це ж треба, до такої гидоти..."
Красуня-двійник перевершила Надю Дорофєєву в танці, Потапу пора задуматися: "Капець, схожа"
Фаворит "холостячки" Ксенії Мішиної засвітився в обіймах юної красуні: "Люблю несамовито"
Корольова, яка втекла від Тарзана, розбурхала новою зовнішністю і не тільки: "Без цього надутого жеребця..."
Зір водіям псуватимуть мряка та тумани, однак ситуація із ожеледицею стала безпечнішою.
Що стосується погоди у Києві, то буде хмарно та без суттєвих опадів.
"У столиці переважно не слизько, тому ходіть і дихайте свіжим повітрям, ну, яке вже є. Температура повітря вночі 0-1 градус морозу, вдень 0-2 градуси тепла", - резюмувала Діденко у свіжому прогнозі погоди.
Раніше ми розповідали, що у грудні зима влаштує справжні "американські горки".
За прогнозом синоптика Леоніда Горбаня, вже у середині місяці до України завітає потепління, а температура вдень підніметься до +6.
Однак, українці можуть не розслаблятися, адже напередодні Дня святого Миколая по країні вдарять морози до -13 градусів.
Нагадаємо, Грудень змінить пластину, мокрий сніг відмовиться залишати Україну
Як повідомляла Politeka, Антициклон прожене з України зиму з крижаним дощем
Також Politeka писала, що Погана погода вдарить по ряду областей