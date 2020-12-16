Погода в Україні 16 грудня споганить настрій по-справжньому, але "особливих" накриють мокрий сніг з дощем

Таким є прогноз фахівців, передає Politeka.

Українцям на заході варто очікувати хмарності й від 1 до 5 градусів за Цельсієм. Після заходу сонця очікується похолодання до 0-2 зі знаком»мінус".

Жителів північних районів України сьогодні чекає від -1 до + 2 градусів і сильна хмарність. У темний час доби стовпчик термометра покаже від +1 до -2 за Цельсієм. Опадів чекати не варто.

Аналогічна картина буде в центрі: на вулиці буде від -1 до +2 градусів, які вночі змінять -2+1 за Цельсієм.

Трохи тепліше сьогодні буде в приморських районах, де повітря прогріється до 1-4 градусів тепла. Ближче до вечора буде від -2 до + 1 за Цельсієм. На дощі розраховувати не варто.

Українцям на сході варто очікувати дощів з мокрим снігом, а також -1 + 1 градуса вдень. Ближче до вечора похолодає до 0-3 зі знаком»мінус".

У Києві та наближених населених пунктах сьогодні буде хмарно, але без дощів. На вулиці буде від -2 до +2 за Цельсієм вдень. Увечері стовпчик термометра покаже від +1 до -2 градусів.

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