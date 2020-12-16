Погода в Украине 16 декабря испоганит настроение по-настоящему, но «особенных» накроют мокрый снег с дождем

Таким является прогноз специалистов, передает Politeka.

Украинцам на западе стоит ожидать облачности и от 1 до 5 градусов по Цельсию. После захода солнца ожидается похолодание до 0-2 со знаком «минус».

Жителей северных районов Украины сегодня ждет от -1 до +2 градусов и сильная облачность. В темное время суток столбик термометра покажет от +1 до -2 по Цельсию. Осадков ждать не стоит.

Аналогичная картина будет в центре: на улице будет от -1 до +2 градусов, которые ночью сменят -2+1 по Цельсию.

Немного теплее сегодня будет в приморских районах, где воздух прогреется до 1-4 градусов тепла. Ближе к вечеру будет от -2 до +1 по Цельсию. На дожди рассчитывать не стоит.

Украинцам на востоке стоит ожидать дождей с мокрым снегом, а также -1+1 градуса днем. Ближе к вечеру похолодает до 0-3 со знаком «минус».

В Киеве и приближенных населенных пунктах сегодня будет облачно, но без дождей. На улице будет от -2 до +2 по Цельсию днем. Вечером столбик термометра покажет от +1 до -2 градусов.

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