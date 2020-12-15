Потужний антициклон Yadigar посуне опади з території України

Такий прогноз погоди у своєму Facebook оприлюднила синоптик Наталка Діденко.

Вона зазначила, що буде відносно суха погода, й можливі лише тумани.

Лише на Сході країни затримається мокрий сніг з ожеледдю, тому водіям треба бути максимально уважними.

"Блукатимуть періодично тумани із погіршенням видимості до 200-500 метрів, у долинах - ще нижче. Не бігайте напереріз автомобілям, вас у чорно-сірих куртках не видно", - попередила Наталка Діденко своїх підписників.

Найбільше з температурою пощастить мешканцям Півдня, де вдень очікується від +2 до +6 градусів. У східних регіонах прогнозують від -1 до -3, а в інших регіонах температура коливатиметься близько нуля.

"У Києві 16-го грудня опадів не передбачається. На дорогах ожеледиця. Температура повітря найближчої ночі 0-2 градуси морозу, завтра вдень 0-2 градуси тепла", - резюмувала Діденко, озвучуючи свіжий прогноз погоди на завтра, 16 грудня.

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За прогнозом синоптика Леоніда Горбаня, вже у середині місяці до України завітає потепління, а температура вдень підніметься до +6.

Однак, українці можуть не розслаблятися, адже напередодні Дня святого Миколая по країні вдарять морози до -13 градусів.

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