Мощный антициклон Yadigar подвинет осадки с территории Украины

Такой прогноз погоды в своем Facebook обнародовала синоптик Наталья Диденко.

Она отметила, что будет относительно сухая погода, и возможны только туманы.

Только на востоке страны задержится мокрый снег с гололедом, поэтому водителям надо быть максимально внимательными.

"Периодически блуждают туманы с ухудшением видимости до 200-500 метров, в долинах - еще ниже. Не бегайте наперерез автомобилям, вас в черно-серых куртках не видно", - предупредила Наталья Диденко своих подписчиков.

Больше всего с температурой повезет южанам, где днем ожидается от +2 до +6 градусов. В восточных регионах прогнозируют от -1 до -3, а в других регионах температура будет колебаться около нуля.

"В Киеве 16-го декабря осадков не предвидится. На дорогах гололедица. Температура воздуха ближайшей ночью составит 0-2 градуса мороза, завтра днем 0-2 градуса тепла", - резюмировала Диденко, озвучивая свежий прогноз погоды на завтра, 16 декабря.

Ранее мы рассказывали, что в декабре зима устроит настоящие "американские горки".

По прогнозу синоптика Леонида Горбаня, уже в середине месяца в Украину придет потепление, а температура днем поднимется до +6.

Однако, украинцы могут не расслабляться, ведь накануне Дня святого Николая по стране ударят морозы до -13 градусов.

Напомним, Плохая погода ударит по ряду областей, декабрь подготовил новое испытание

Как сообщала Politeka, Антициклон испытает украинцев, в каких регионах ожидать удара погоды

Также Politeka писала, что Аномальные холода и снегопад нагрянут в Украину