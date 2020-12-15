Мощный антициклон Yadigar подвинет осадки с территории Украины
Такой прогноз погоды в своем Facebook обнародовала синоптик Наталья Диденко.
Она отметила, что будет относительно сухая погода, и возможны только туманы.
Только на востоке страны задержится мокрый снег с гололедом, поэтому водителям надо быть максимально внимательными.
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"Периодически блуждают туманы с ухудшением видимости до 200-500 метров, в долинах - еще ниже. Не бегайте наперерез автомобилям, вас в черно-серых куртках не видно", - предупредила Наталья Диденко своих подписчиков.
Больше всего с температурой повезет южанам, где днем ожидается от +2 до +6 градусов. В восточных регионах прогнозируют от -1 до -3, а в других регионах температура будет колебаться около нуля.
"В Киеве 16-го декабря осадков не предвидится. На дорогах гололедица. Температура воздуха ближайшей ночью составит 0-2 градуса мороза, завтра днем 0-2 градуса тепла", - резюмировала Диденко, озвучивая свежий прогноз погоды на завтра, 16 декабря.
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По прогнозу синоптика Леонида Горбаня, уже в середине месяца в Украину придет потепление, а температура днем поднимется до +6.
Однако, украинцы могут не расслабляться, ведь накануне Дня святого Николая по стране ударят морозы до -13 градусов.
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