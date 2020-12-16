В Украину на фоне мощного антициклона пришла оттепель

Об этом предупредила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, завтра, 17 декабря, будет относительно теплая погода, а температура будет колебаться около нуля.

"Завтра, 17-го декабря, где-то перескочит к "плюсам", на Юге и Западе +1+5 градусов, где - то- например, в восточных областях, опустится до небольших "минусов", 0-3 градуса мороза", - предупредила синоптик.

Зрение водителям будут портить морось и туманы, однако ситуация с гололедом стала безопаснее.

Что касается погоды в Киеве, то будет облачно и без существенных осадков.

"В столице преимущественно не скользко, поэтому ходите и дышите свежим воздухом, ну, которое уже есть. Температура воздуха ночью 0-1 градус мороза, днем 0-2 градуса тепла", - резюмировала Диденко в свежем прогнозе погоды.

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По прогнозу синоптика Леонида Горбаня, уже в середине месяца в Украину придет потепление, а температура днем поднимется до +6.

Однако, украинцы могут не расслабляться, ведь накануне Дня святого Николая по стране ударят морозы до -13 градусов.

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