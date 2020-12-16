Аліна Гросу напередодні Нового року вирішила потренуватися в приготуванні головної святкової страви
Зірка поділилася новим постом на тему свята в своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.
Так, Гросу розповіла, що спробувала приготувати традиційний новорічний салат, який стоятиме на столах більшості українців – олів'є.
"У вас в родині є якісь незвичайні ритуали на нг?))) може ви пишете на папірці бажання, підпалюєте листочок і кидаєте в келих з шампанським, щоб випити його?",- поцікавилася зірка у своїх шанувальників.
Аліна також показала фотографії, на яких позує на кухні в червоній сукні з великою мискою свіжоприготованого олів'є в руках.
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Фанати співачки тут же відреагували на її пост.
"Супер! Новий Рік без олів'є це не новий рік!", "Красуня", "Аліночка, чому розлучилися?", "Олів'є дай спробувати!", "Красоточка, Господарочка", - пишуть люди.
Раніше ми писали, що після недавньої історії з Надею Дорофєєвою Гросу знову зіткнулася з тим, що в однієї з її колег по цеху вийшла підозріло схожа композиція. Так, у плагіаті запідозрили співачку Ірину Федишин.
Справа в тому, що її пісня «Як я тобі люблю» виявилася дуже схожа мелодією на пісню Гросу «Мама». При цьому, композиція Гросу вийшла ще в 2009 році. Її авторами є Віталій Куровський і Руслан Квінта.
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