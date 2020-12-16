Алина Гросу в преддверии Нового года решила потренироваться в приготовлении главного праздничного блюда

Звезда поделилась новым постом на тему праздника в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

Так, Гросу рассказала, что попробовала приготовить традиционный новогодний салат, который будет стоять на столах большинства украинцев – оливье.

«У вас в семье есть какие-то необычные ритуалы на нг?))) может вы пишите на бумажке желания, поджигаете листочек и бросаете в бокал с шампанским, чтобы выпить его?», - поинтересовалась звезда у своих поклонников.

Алина также показала фотографии, на которых позирует на кухне в красном платье с большой миской свежеприготовленного оливье в руках.

Фанаты певицы тут же отреагировали на ее пост.

«Супер! Новый год без оливье это не новый год!», «Красотка», «Алиночка, почему развелись?», «Оливье дай попробовать!», «Красоточка, хозяюшка», - пишут люди.

Ранее мы писали, что после недавней истории с Надей Дорофеевой Гросу снова столкнулась с тем, что у одной из ее коллег по цеху вышла подозрительно похожая композиция. Так, в плагиате заподозрили певицу Ирину Федишин.

Дело в том, что ее песня «Як я тебе люблю» оказалась очень похожа мелодией на песню Гросу «Мама». При этом, композиция Гросу вышла еще в 2009 году. Ее авторами являются Виталий Куровский и Руслан Квинта.

Напомним, повзрослевшая Алина Гросу покорила элегантным видом в леопарде: «Развод явно на пользу».

Как сообщала Politeka, сияющая Гросу удивила переменами во внешности, развод пошел на пользу: "Губы стали...".

Также Politeka писала, что Алина Гросу после скандала с Дорофеевой столкнулась с новой соперницей: «Нужно разобраться, кто у кого…».