Відомий співак розповів про сюрприз, який готує разом з іншими зірками

Артист опублікував ряд фото, на яких постав у компанії артисток Ані Лорак, Ольги Бузової та інших зірок, передає Politeka.net.

Співак, як і його гості, були в різних красивих образах. Зокрема, на фото, де Кіркоров обійняв Лорак і Бузову, він був у білій кофті із золотою вишивкою.

Ані ж позувала в чорному костюмі з золотими гудзиками, а Бузова - в короткій мереживній сукні, яка була трохи прозорою.

"Напередодні Нового 2021 року з друзями та колегами покажемо вам наші пригоди та сюрпризи🎄буде весело!💥", - написав співак.

За годину пост зібрав понад 20 тисяч лайків і багато коментарів.

"Бузова скрізь залізе 😂", "Бузова, ну чому ти так бісиш людей", яка Ольга красуня. Класні всі.😍 😍 ", "Просто приголомшливо красиві😻! Дуже чекаємо🔥 шалено цікаво❤️", " які приголомшливо красиві образи Філіп! 🔥 🔥 🔥І звичайно дуже цікаво побачити, що це буде. Залишається чекати ❤️", " Воу.. Заінтригували!Скоріше б побачити😍 ✨", "Ані Лорак як завжди шикарно", "які ж ви красиві!)) Просто шик!))) ", "Які ж ви всі класні, фотки вогник👍 👍", - написали користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Філіп Кіркоров оновлює колектив, тому розпрощався зі своєю беззмінною домробітницею Люсею (Людмилою Дородновою). Про це жінка розповіла на шоу «Зірки зійшлися»

"Він шукає нову домробітницю, яка буде молодшою, поживішою. Може бути, хтось чогось йому нашептав про мене. Не знаю", - зізналася пенсіонерка.

Нагадаємо, сяючий Кіркоров поруч з Орбакайте і Басковим розповів про містичне пророцтво.

Як повідомляла Politeka, розфуфирений Кіркоров здався на публіці з коханцем Бузової і заговорив про кумівство.

Також Politeka писала, що співачка після тривалої паузи вийшла на сцену і викликала справжній фурор: "їй немає рівних".