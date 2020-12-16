Известный певец рассказал о сюрпризе, который готовит вместе с другими звездами

Артист опубликовал ряд фото, на которых предстал в компании артисток Ани Лорак, Ольги Бузовой и других звезд, передает Politeka.net.

Певец, как и его гости, были в разных красивых образах. В частности, на фото, где Киркоров приобнял Лорак и Бузову, он был в белой кофте с золотой вышивкой.

Ани же позировала в черном костюме с золотыми пуговицами, а Бузова - в коротком кружевном платье, которое было немного прозрачным.

"В канун Нового 2021 года с друзьями и коллегами покажем вам наши приключения и сюрпризы🎄Будет весело!💥", - написал певец.

За час пост собрал более 20 тысяч лайков и много комментариев.

"Бузова везде залезет 😂", "Бузова, ну почему ты так бесишь людей", Какая Ольга красотка. Классные все.😍😍", "Просто потрясающе красивые😻! Очень ждём🔥 Безумно интересно❤️", "Какие потрясающе красивые образы Филипп! 🔥🔥🔥И конечно очень интересно увидеть, что это будет. Остаётся ждать ❤️", "Воу.. Заинтриговали!Поскорее бы увидеть😍✨", "Ани Лорак как всегда шикарно", "Какие же вы красивые!)) Просто шик!)))", "Какие же вы все классные, фотки огонек 👍👍", - написали пользователи сети.

Ранее мы писали, что Филипп Киркоров обновляет коллектив, поэтому распрощался со своей бессменной домработницей Люсей (Людмилой Дородновой). Об этом женщина рассказала на шоу «Звезды сошлись»

«Он ищет новую домработницу, которая будет помоложе, поживее. Может быть, кто-то чего-то ему нашептал про меня. Не знаю», - призналась пенсионерка.

Напомним, сияющий Киркоров рядом с Орбакайте и Басковым рассказал о мистическом пророчестве.

Как сообщала Politeka, расфуфыренный Киркоров показался на публике с любовником Бузовой и заговорил о кумовстве.

Также Politeka писала, что певица после длительной паузы вышла на сцену и вызвала настоящий фурор: "Ей нет равных".