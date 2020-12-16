Українські чиновники передбачили підвищення прожиткового мінімуму наступного року, розкрито точні цифри

Як розповідає Politeka, про це свідчать дані Державного бюджету на 2021 рік (законопроект №4000).

"Прожитковий мінімум складе у 2021 році на одну людину в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня 2021 року-2189 грн, з 1 липня - 2294 грн, з 1 грудня - 2393 грн», - йдеться в тексті повідомлення.

Крім того, згідно з текстом документа, буде переглянуто прожитковий мінімум для різних груп населення:

Для дітей віком до шести років, прожитковий мінімум з 1 січня становитиме 1921 грн, з 1 липня - 2013 грн, а з 1 грудня - 2100 грн.

Дітям від шести до 18 років, прожитковий мінімум наступного року був встановлений наступний: з 1 січня – 2021-2395 грн, з 1 липня – 2021-251 грн, з 1 грудня – 2021-2618 грн.

Для тих, хто втратив працездатність, прожитковий мінімум був встановлений такий: з 1 січня - 1769 грн; з 1 липня - 1854 грн; з 1 грудня - 1934 грн.

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