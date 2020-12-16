Украинские чиновники предусмотрели повышение прожиточного минимума в следующем году, раскрыты точные цифры

Как рассказывает Politeka, об этом свидетельствуют данные приятного государственного бюджета на 2021 год (законопроект №4000).

«Прожиточный минимум составит в 2021 году на одного человека в расчете на месяц в размере с 1 января 2021 года - 2189 грн, с 1 июля - 2294 грн, с 1 декабря - 2393 грн», - говорится в тексте сообщения.

Кроме того, согласно тексту документа, будет пересмотрен прожиточный минимум для различных групп населения:

Для детей в возрасте до шести лет, прожиточный минимум с 1 января будет составлять 1921 грн, с 1 июля - 2013 грн, а с 1 декабря – 2100 грн.

Детям от шести до 18 лет, прожиточный минимум в следующем году был установлен следующий: с 1 января – 2021-2395 грн, с 1 июля – 2021-251 грн, с 1 декабря – 2021-2618 грн.

Для тех, кто утратил трудоспособность, прожиточный минимум был установлен такой: с 1 января– 1769 грн; с 1 июля– 1854 грн; с 1 декабря – 1934 грн.

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