Кабінет міністрів спростив процес отримання субсидій для деяких категорій громадян

Тепер отримати допомогу від держави зможуть більше українців. Про це йдеться в заяві прес-служби Міністерства соціальної політики.

Зокрема, отримання субсидій стало доступним для сімей, де є люди, які працюють за кордоном. Крім того, була спрощена процедура призначення субсидії для безробітних.

Уточнюється, що отримати допомогу зможуть сім'ї, де є люди з офіційним працевлаштуванням в інших країнах, з якими Україна не уклала договори про соціальне забезпечення, або які перебувають за кордоном під час догляду за дитиною молодше трьох років.

Право на субсидії тепер також отримають особи, які набули право власності на житло протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням субсидії. Йдеться, наприклад, про випадки вступу у спадок. Також отримувати субсидії зможуть люди без офіційних доходів, які відповідно до законодавства звільнені від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Зараз вони також можуть отримати субсидію, однак тільки за рішенням комісії.

Раніше ми писали, що в 2021 році українців, які отримують субсидії, чекають масові перевірки.

Якщо соцпрацівники виявлять грубі порушення, наприклад неправдиву інформацію, то не тільки позбавлять виплат, а й змусять повернути вже отримані гроші.

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