Зірка студії "Квартал 95" Марта Адамчук підкорила образом у розкішній чорній сукні

Артистка "Жіночого кварталу" поділилася новим стильним знімком у своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.

Зірка зізналася, що у неї не було часу поділитися зі своїми шанувальниками новим фото.

"Не мати часу для того, щоб поділитися фото-ознака вдалого дня) Сьогодні відзняли дещо цікаве для вас з жіночим кварталом", - написала Марта в підписі до свого знімка.

На фото вона позує на тлі яскраво-червоної стіни в ефектному чорному вбранні. Так, Адамчук одягнена в асиметричну сукню з блискучими рукавами і високим розрізом на спідниці. У ньому можна побачити, що артистка, судячи з усього, підодягла під ризикований наряд ще й чорні легінси.

Оцінила образ подруги і її колега по "Кварталу" Віра Кекелія, яка написала в коментарях до фото: "Ай йяй".

Шанувальники Марти також не залишилися осторонь.

"Дуже красиво", "жінка-мрія", "Ах! Аж дух перехопило. Просто-краще за всіх! Неперевершена", "лялечка", "Мартуся – королева!", - пишуть люди.

Раніше ми писали, що Марта вбралася в білий плащ з широким поясом, який відкрив хвилюючий вид на декольте. Вокалістка явно не боїться застудитися, адже в такому вбранні на вулиці буде вельми прохолодно.

Під плащем можна помітити легкий топ, який ледь прикрив груди дівчини. На знімку Марта Адамчук позує з променистою посмішкою і однією рукою в кишені.

Нагадаємо, спокуслива брюнетка з "Квартал 95" приголомшила виглядом в пальто без білизни: на межі пристойності.

Як повідомляла Politeka, красуні з "Квартал 95" помірялися своїми принадами в ефектних нарядах: одна краща за іншу.

Також Politeka писала, що безсоромна блондинка з "Квартал 95" забула про білизну заради ефектних знімків.