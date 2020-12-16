Зірка студії "Квартал 95" Марта Адамчук підкорила образом у розкішній чорній сукні
Артистка "Жіночого кварталу" поділилася новим стильним знімком у своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.
Зірка зізналася, що у неї не було часу поділитися зі своїми шанувальниками новим фото.
"Не мати часу для того, щоб поділитися фото-ознака вдалого дня) Сьогодні відзняли дещо цікаве для вас з жіночим кварталом", - написала Марта в підписі до свого знімка.
На фото вона позує на тлі яскраво-червоної стіни в ефектному чорному вбранні. Так, Адамчук одягнена в асиметричну сукню з блискучими рукавами і високим розрізом на спідниці. У ньому можна побачити, що артистка, судячи з усього, підодягла під ризикований наряд ще й чорні легінси.
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Оцінила образ подруги і її колега по "Кварталу" Віра Кекелія, яка написала в коментарях до фото: "Ай йяй".
Шанувальники Марти також не залишилися осторонь.
"Дуже красиво", "жінка-мрія", "Ах! Аж дух перехопило. Просто-краще за всіх! Неперевершена", "лялечка", "Мартуся – королева!", - пишуть люди.
Раніше ми писали, що Марта вбралася в білий плащ з широким поясом, який відкрив хвилюючий вид на декольте. Вокалістка явно не боїться застудитися, адже в такому вбранні на вулиці буде вельми прохолодно.
Під плащем можна помітити легкий топ, який ледь прикрив груди дівчини. На знімку Марта Адамчук позує з променистою посмішкою і однією рукою в кишені.
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