Модель Міла Кузнєцова, яка прославилася як володарка найбільших натуральних грудей в Україні, показала, як розважається в лазні з другом

Відео зі спекотною красунею поділився в Тіктоку Ібазер Сулейманов. Про це пише Politeka.net.

На кадрах можна побачити, як він і Міла купаються в басейні. Судячи з обстановки, справа відбувається в лазні. При цьому, Міла одягнена в стильний зелений купальник із зав'язками, які оперізують її вражаючий бюст 15-го розміру.

Модель на відео хвацько застрибує у воду і починає поливати себе зверху, а потім бризкає в камеру.

Судячи з усього, друзі весело проводять час і не нудьгують удвох.

У мережі тут же почали коментувати відео.

"кинь синульке брязкальце", "які ви класні", "Ого як красиво", "Хлопці, ви класні!", "Ух ти ось це вкусняха", - пишуть люди.

Раніше ми писали, що Міла показала фото, на якому позує поруч зі спортивним велосипедом на тлі річки.

Для велопрогулянки на свіжому повітрі Міла Кузнєцова вибрала обтягуючі чорні шорти, сильно обтягнули стегна, а також Різнокольоровий топ з поясом для підкреслення талії.

Модель не забула звернути увагу на своє головне достоїнство і вибрала наряд з глибоким декольте. На знімку вона демонстративно розмовляє по телефону, погладжуючи злегка зігнуту ногу.

Нагадаємо, Українка з 15-м розміром бюста попустувала на природі і змусила милуватися глибиною декольте.

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