Співачка Крістіна Орбакайте порадувала публіку свіжим фото і довгоочікуваною заявою

Як передає Politeka.net, 49-річна дочка артистки Алли Пугачової опублікувала новий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в домашній обстановці.

Щаслива Христина позувала в блискучому халаті, широко розкинувши руки, на власній кухні. Артистка посміхалася і по всьому було помітно, що сталося щось хороше.

У підписі зірка пояснила, з чим пов'язана її радість.

"Ура! Ми зняли кліп на пісню "Новий Рік, Come on!" Скоро реліз пісні і кліпу! Запалимо 💥", - повідомила Орбакайте.

Користувачі миттю відгукнулися в коментарях:

"З нетерпінням чекаємо! 🤗"

"Урааа швидше б побачити❤️"

"Красуня Христина 😍і банальна кухня😂, прям дисонанс вийшов якийсь"

"Така ви класна дівчинка!"

"Найкраща ❤️"

До цього себе в халаті засвітила Алла Пугачова. Правда, вигляд у неї був не настільки респектабельний, як у дочки. Фото виставив у себе в Instagram її чоловік, гуморист Максим Галкін. На першому плані - їх двійнята Гаррі і Ліза. Малюки позували в теплому одязі і, судячи з підпису, збиралися в школу. А на задньому плані - з-за рогу визирала Примадонна в білому халаті. Вигляд у неї був заспаний і якийсь втомлений, незважаючи на посмішку.

"АБ на задньому фоні чудова ♥ ️ ♥ ️ ♥ ️" - "ви правду говорите? Баба Яга, а не Алла!!!!"; "Гра: Знайди Аллу Борисівну 😻❤️"; "А той, хто там, за рогом ховається, радіє, що в школу не треба?😁"; "Обожнюю Аллу! Особливо таку, домашню...❤ "; "Задній фон просто супер😂", - коментували користувачі.

Нагадаємо, що Крістіна Орбакайте в шкіряному вбранні заткнула за пояс молодих красунь: Пугачова може пишатися.

Як повідомляла Politeka, красені-сини Христини Орбакайте розбурхали мережу, рідкісне фото:"вони зовсім не схожі".