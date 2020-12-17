Певица Кристина Орбакайте порадовала публику свежим фото и долгожданным заявлением

Как передает Politeka.net, 49-летняя дочь артистки Аллы Пугачевой опубликовала новый снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в домашней обстановке.

Счастливая Кристина позировала в блестящем халате, широко раскинув руки, на собственной кухне. Артистка улыбалась и по всему было заметно, что произошло что-то хорошее.

В подписи звезда объяснила, с чем связана ее радость.

"Ура! Мы сняли клип на песню “Новый Год, Come on!“ Скоро релиз песни и клипа! Зажжем 💥", - сообщила Орбакайте.

Пользователи мигом откликнулись в комментариях:

"С нетерпением ждём! 🤗"

"Урааа скорее бы увидеть❤️"

"Красавица Кристина 😍и банальная кухня😂, прям диссонанс получился какой-то"

"Такая Вы классная девочка!"

"Самая лучшая ❤️"

До этого себя в халате засветила Алла Пугачева. Правда, вид у нее был не столь респектабельный, как у дочки. Фото выставил у себя в Инстаграм ее муж, юморист Максим Галкин. На первом плане - их двойняшки Гарри и Лиза. Малышы позировали в теплой одежде и, судя по подписи, собирались в школу. А на заднем плане - из-за угла выглядывала Примадонна в белом халате. Вид у нее был заспанный и какой-то уставший, несмотря на улыбку.

"АБ на заднем фоне восхитительна ♥️♥️♥️" - "вы правду говорите? Баба Яга, а не Алла!!!!"; "Игра: Найди Аллу Борисовну 😻❤️"; "А тот, кто там, за углом прячется, радуется, что в школу не надо?😁"; "Обожаю Аллу! Особенно такую, домашнюю...❤"; "Задний фон просто супер😂", - комментировали пользователи.

Напомним, что Кристина Орбакайте в кожаном наряде заткнула за пояс молодых красоток: Пугачева может гордиться.

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