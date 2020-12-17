Співачка Оля Полякова не змогла пройти повз порції настанов від телеведучої Ольги Фреймут

Як передає Politeka.net, Фреймут опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram чергове відео, в якому почала вчити українців життю (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

На кадрах телеведуча постала за столиком в кафе в червоному светрі. Ольга пояснила публіці, як потрібно аплодувати - так, щоб процес виглядав стримано і елегантно. За її словами, долоні повинні бути на рівні грудей, а не десь зверху або де доведеться, а голова - злегка нахилена в сторону.

Пост Фреймут прокоментувала зірка шоу-бізнесу Полякова. Як відомо, "королева ночі" любить збирати повні зали: їй подобаються галасливі овації і гучний вираз любові й подяки від фанатів. Так що варіант з "тихими" оплесками Олі "не зайшов".

"Ні, на моїх концертах так не підійде!😂", - відреагувала співачка.

Публіка, варто відзначити, підтримала її в коментарях:

"і так одночасно примовляючи пошепки "ох диво дивне ваш концерт"😁, замість "Юхууу" 😁 🥳 😁"

"я на вашому концерті ще й в голосину кричала і стрибала. Не леді я кароч...голівонька була не в ту сторону!!!"

"та так)) якось штучно))"

"а хіба так можливо на ваших концертах? І взагалі.. На концертах?!"

Раніше ми повідомляли, Фреймут розговорилася про свого чоловіка, генпродюсера "Нового каналу" Володимира Локотка та бойфрендів.

"Володимир - мій перший законний чоловік. Решта були бойфрендами. Ні по кому не сумую - всі відповідають певній епосі мого життя і моєї еволюції. Скажи, з ким ти спиш - скажу, хто ти. Коли дивлюся назад, ще раз переконуюся в справедливості життя", - поділилася телеведуча в Instagram.

Нагадаємо, що Фреймут зізналася, як стала дружиною відомого продюсера.

Як повідомляла Politeka, Ольга Фреймут зізналася, як їй вдалося пробитися на телеекрани.