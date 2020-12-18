Відома модель Алессандра Амбросіо, зірка Victoria's Secret, показала себе в незвичайному образі
На фото Амбросіо позувала в топі і міні-шортиках фіолетового кольору. Зірка задерла одну ніжку, взявшись за неї рукою в повітрі. Другу руку красуня підняла вгору. Дівчина стояла на пляжі і захоплювала ідеальними вигинами тіла. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Захід потік", - написала зірка.
Фанати поставили понад 40 тисяч лайків і написали коментарі:
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"Вау мега красива"," чудова, спокуслива і приваблива"," я вас дуже люблю"," Красуня і красива картинка"," струнке тіло завжди у формі"," Ти даси мені світ, Ель"," Поцілована заходом"," приголомшливо шикарна і неймовірно красива дама"," Фіолетовий тобі завжди йде", " Пориньте в Новий рік як що!", "Така сила і врівноваженість" ," ви сумніваєтеся, як п'яний і б'є південно-західний вітер?".
Ми писали, що відома модель, зірка Victoria's Secret, Алессандра Амбросіо, розслабилася на відпочинку в маленькому купальнику.
Зірка була в маленькому купальнику, які дозволив помилуватися достоїнствами у всій красі.
Ліфчик обтягнув і підняв бюст зірки. В результаті форми ледь не вискакували з нього і магнітили погляд.
Нагадаємо, зірка Victoria's Secret грайливо розставила ніжки в мікро-бікіні
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А ще Politeka писала, що зірка Victoria's Secret блиснула своєю "спокусою" в міні-бікіні на пляжі