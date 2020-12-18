Відома модель Алессандра Амбросіо, зірка Victoria's Secret, показала себе в незвичайному образі

На фото Амбросіо позувала в топі і міні-шортиках фіолетового кольору. Зірка задерла одну ніжку, взявшись за неї рукою в повітрі. Другу руку красуня підняла вгору. Дівчина стояла на пляжі і захоплювала ідеальними вигинами тіла. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Захід потік", - написала зірка.

Фанати поставили понад 40 тисяч лайків і написали коментарі:

"Вау мега красива"," чудова, спокуслива і приваблива"," я вас дуже люблю"," Красуня і красива картинка"," струнке тіло завжди у формі"," Ти даси мені світ, Ель"," Поцілована заходом"," приголомшливо шикарна і неймовірно красива дама"," Фіолетовий тобі завжди йде", " Пориньте в Новий рік як що!", "Така сила і врівноваженість" ," ви сумніваєтеся, як п'яний і б'є південно-західний вітер?".

Ми писали, що відома модель, зірка Victoria's Secret, Алессандра Амбросіо, розслабилася на відпочинку в маленькому купальнику.

Зірка була в маленькому купальнику, які дозволив помилуватися достоїнствами у всій красі.

Ліфчик обтягнув і підняв бюст зірки. В результаті форми ледь не вискакували з нього і магнітили погляд.

Нагадаємо, зірка Victoria's Secret грайливо розставила ніжки в мікро-бікіні

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