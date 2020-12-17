Студія "Квартал 95" терміново звернулася до українців через шахраїв
Як повідомляє Politeka.net, звернення з'явилося на сторінці студії в Facebook.
"Друзі, будьте уважні. У соцмережах поширюється відео за участю Євгена Кошового, за допомогою якого шахраї вимагають гроші і обманюють людей, використовуючи особистість і ім'я Євгена. Ми боремося з кожним випадком і банім відео і акаунти, з яких вони поширюються, але застерігаємо вас бути пильними», - йдеться в повідомленні.
Тих, хто побачить такий пост, просять надіслати посилання на нього в особисті повідомлення сторінці «Студії Квартал 95».
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Ситуацію активно обговорюють в мережі. Українці дякують, що в Студії "Квартал 95" їх попередили про те, що відбувається. Хоча залишилися і сумніваються.
"Завжди баню такі відео і відправляю скаргу" « "спасибі за інформацію, Ви молодці«,» а чому говорить саме він, по-моєму він сам це і придумав, його ж рот пропонує виграш, а люди ведуться", - пишуть в коментарях.
Зазначимо, раніше ситуацію прокоментував і сам Кошовий.
"Ніяких розіграшів, ні Студія "Квартал 95", Ні я особисто-не проводимо. Не ведіться на це розлучення! З "розвідниками" боремося, намагаємося їх банити... Не ведіться і тим більше не витрачайте останні гроші. Офіційні розіграші проводяться тільки на офіційних сторінках "Квартал 95" і акторів. Перестаньте вихлюпувати свої емоції на інших!",- заявив Кошовий.
Зазначимо, телеведуча Леся Нікітюк розповіла, що в подібній ситуації опинилася і вона.
Нагадаємо, Кравець з "Квартал 95" гульнула на славу з Ткачем і Кошовим, кадри веселощів.
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