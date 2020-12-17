Телеведуча Леся Нікітюк звернулася до українців з дуже важливим проханням

Нікітюк розмістила в "сторіс" Instagram репост важливої публікації, в якій попросила фоловерів приєднається до збору коштів на лікування маленькій дівчинці Маші Сахно з Херсонської області.

Дівчинка народилася з дуже рідкісною хворобою-спінально-м'язовою атрофією (СМА) першого типу. Діти з такою недугою не доживають і до двох років. Спочатку у них відмовляють кінцівки, далі шия, а потім травна і дихальна системи.

Щоб вилікувати дитину необхідно зробити один-єдиний укол Zolgensma, вартість якого становить майже 70 мільйонів гривень (2234031 долар).

Станом на 16 грудня 2020 року вдалося зібрати понад 51 млн гривень, тобто 77% від необхідної суми.

"Zolgensma" - генотерапевтичний препарат, розроблений швейцарською компанією Novartis. Він використовується для лікування спінальної м'язової атрофії у дітей до двох років.

Спинально-м'язова атрофія - це дуже рідкісне захворювання. У невропатолога з Херсона, який постав малятку цей діагноз, це перший випадок за його 32-річну практику.

Дар'я та Едуард Сахно дуже сподіваються на допомогу небайдужих. Будь-яка перерахована сума допомагає наблизити одужання їх дочки, маленької Маші.

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