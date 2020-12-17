Телеведущая Леся Никитюк обратилась к украинцам с очень важной просьбой

Никитюк разместила в «Сторис» Инстаграм репост важной публикации, в котором попросила подписчиков присоединится к сбору средств на лечение маленькой девочке Маше Сахно из Херсонской области.

Девочка родилась с очень редкой болезнью - спинально-мышечной атрофией (СМА) первого типа. Дети с таким недугом не доживают и до двух лет. Сначала у них отказывают конечности, далее шея, а затем пищеварительная и дыхательная системы.

Чтобы вылечить малышку необходимо сделать один-единственный укол Zolgensma, стоимость которого составляет почти 70 миллионов гривен (2234031 долларов).

По состоянию на 16 декабря 2020 удалось собрать более 51 млн гривен, то есть 77% от необходимой суммы.

"Zolgensma" — генотерапевтичний препарат, разработанный швейцарской компанией Novartis. Он используется для лечения спинальной мышечной атрофии у детей до двух лет.

Спинально-мышечная атрофия - это очень редкое заболевание. У невропатолога из Херсона, который постал малышке этот диагноз, это первый случай за его 32-летнюю практику.

Дарья и Эдуард Сахно очень надеются на помощь неравнодушных. Любая перечисленная сумма помагает приблизить выздоровление их дочки, маленькой Маши.

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