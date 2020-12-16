Известная телеведущая Леся Никитюк показала себя вместе с подружкой в спортзале

На фото Леся покзалась в штанах и топе, а образ дополнила кофтой, которую распахнула. Рядом можно увидеть неизвестную подружку, которая стояла в черных лосинах и топе. Красотки позировали перед зеркалом в спортзале, хвастаясь плоскостью животиков. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не ставили лайки под фото и не писали комментарии, но так и хочется добавить: "одна краше другой, упругость зашкаливает".

Сообщалось, что украинская звезда Леся Никитюк рассказала, как себя чувствует после операции ее четырехлапый друг Рафик.

"Рафик-джан, расскажи, как у тебя дела. Расскажи, что у тебя уже дела идут лучше, тебе уже не так болит рана. Так, слабонервным просьба не смотреть", - заявила экс-ведущая "Орла и решки" и показала шрам у своего четырехлапого друга внизу живота.

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На этот раз ведущая решила высмеять один из популярных бьюти-трендов – увеличение губ. Ведущая сделала коллаж из четырех своих фотографий, на каждой из которых темно-бордовая помада нанесена на ее губы все в большем и большем объеме.

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