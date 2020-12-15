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Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк покорила фанатов, приняв участие в пикантном флешмобе

Как рассказывает Politeka, кадры были опубликованы на странице звезды в TikTok.

«А – апасность», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованном ролике Никитюк позирует сперва в халате и полотенцем на голове. В какой-то момент красотка подбрасывает туфлю, и в момент предстает в мини-платье, засветив сладкие места на камеру.

«Вау, какие ножки», «оу май Леся», «Леська – красотулька», «ох и Леська», «просто лучшая», «фен сбоку видно», «вот настоящая звезда», «выглядишь сногсшибательно», «ты будто из моих снов», - пишут ее поклонники.

Как сообщалось до этого, украинская ведущая Леся Никитюк попробовала себя в роли «холостячки» и заставила мужчин сражаться за свое внимание

Так, Никитюк снялась в креативной рекламе, где ей предстояло примерить роль роковой красотки, за которую сражаются мужчины. Так, в начале видео подруга Леси говорит, что ее хотят пригласить на роль новой «холостячки» в одноименный проект.

«А мужики красивые будут? Или так, как в этом году?», - интересуется Леся.

Напомним, шальная Никитюк перестаралась с эпатажем и показала, что у нее под юбкой: "На второй сезон "Холостячки!".

Как сообщала Politeka, беда настигла Лесю Никитюк, появились кадры рискованной операции: "О Господи, держитесь".

Также Politeka писала, что скандальная Никитюк выставила напоказ "пятую точку" и разгневала "бюджетными" покупками: "Я же богатая".