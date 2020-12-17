Українцям на карантині закрутили гайки ще більше

Як передає Politeka.net, у четвер, 17 грудня, Верховна Рада прийняла в цілому законопроект № 3890 "Про внесення змін до Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби".

Таким чином, в Україні вводяться нові штрафи для підприємств, установ та організацій, які під час карантину впускають в публічні місця і громадський транспорт людей без належних одягнених масок або респіраторів.

Також каратимуть "копійкою" за бездіяльність і продовження обслуговування людини без або неправильно одягненої маски (тобто, якщо не було словесного попередження або виклику поліції).

Розмір штрафу - від 3400 до 5100 гривень (від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).

Нагадаємо, з 21 листопада правоохоронці мають право штрафувати громадян за неношення маски в громадських місцях прямо на місці "злодіяння". Причому маска, надіта не як слід - на ніс і рот (а просто висить на підборідді) - також вважається порушенням.

Розмір штрафу становить від 10 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (170-255 грн).

Раніше ми повідомляли, з 19 грудня в Україні посилюють карантин - новорічні корпоративи та дитячі концерти скасовуються. Таке рішення ухвалив Кабмін.

Зокрема, новими обмеженнями заборонено проведення масових заходів у навчальних та розважальних закладах.

Релігійні заходи повинні проводитися в приміщенні за умови присутності більше однієї людини на 5 кв. метрів; на відкритому повітрі за умови недотримання дистанції 1,5 метра між присутніми.

Нагадаємо, що локдаун в Україні можуть ввести раніше, ніж планувалося, в Кабміні попередили: "до кінця року..."

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