Как могут измениться сроки карантина в Украине...

В январе в Украине введут ограничения, но их не стоит называть локдауном

Ведь тотальных запретов не будет, как в европейских странах, где внедряли локдаун.

Как сказал министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала "Украина 24". Кроме того, Степанов дал четкий ответ о локдауне в феврале.

"Если локдаун в том виде, в котором его вводили европейские страны, то, например, во Франции ты не мог выйти из дома, не заполнив форму. Комендантский час, максимум километр от дома - это да, это локдаун. У нас же есть определенные секторы экономики, которые закрываются, больше того, по инициативе президента выделяются денежные компенсации", - заявил Максим Степанов.

Также глава Минздрава отметил, в случае отмены усиленного карантина в январе, Украине придется экстренно делать его в феврале из-за большого роста заболеваемости.

Кроме того, по словам главы Минздрава, в период с 1 по 6 января в Украине наступает некий "естественный локдаун". "На улицах мало людей, люди проводят время в кругу семьи, приходят к друзьям, многие не работает", – рассказал Степанов.

Напомним, что 9 декабря Кабинет министров Украины принял решение о локдауне в Украине с 8 по 24 января включительно. Его в правительстве назвали "зимними каникулами ради безопасности" граждан. Усиленный карантин предусматривать запрет работы ряда учреждений.

Напомним, в Минздраве впервые признались украинцам, закончится ли карантин весной.

Как сообщала Politeka, новые компенсации на карантине, кому выплатят и что для этого нужно.

Также Politeka писала о локдауне с 8 января: украинцам разъяснили, что будет с общественным транспортом.