Украинцам на карантине закрутили гайки еще больше

Как передает Politeka.net, в четверг, 17 декабря, Верховная Рада приняла в целом законопроект № 3890 "О внесении изменений в Закон Украины "Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения" касательно предотвращения распространения коронавирусной болезни".

Таким образом, в Украине вводятся новые штрафы для предприятий, учреждений и организаций, которые во время карантина впускают в публичные места и общественный транспорт людей без надлежащих одетых масок или респираторов.

Также будут наказывать "копейкой" за бездействие и продолжение обслуживания человека без или неправильно надетой маски (то есть, если не было словесного предупреждения или вызова полиции).

Размер штрафа - от 3400 до 5100 гривен (от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан).

Напомним, с 21 ноября правоохранители имеют право штрафовать граждан за неношение маски в общественных местах прямо на месте "злодеяния". Причем маска, надетая не как следует - на нос и рот (а просто висящая на подбородке) - также считается нарушением.

Размер штрафа составляет от 10 до 15 необлагаемых минимумов доходов граждан (170-255 грн).

Ранее мы сообщали, с 19 декабря в Украине ужесточают карантин - новогодние корпоративы и десткие утренники отменяются. Такое решение принял Кабмин.

В частности, новыми ограничениями запрещено проведение массовых мероприятий в учебных и развлекательных заведениях.

Религиозные мероприятия должны проводиться в помещении при условии присутствия более одного человека на 5 кв. метров; на открытом воздухе при условии несоблюдения дистанции 1,5 метра между присутствующими.

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